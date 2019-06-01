الدكتوراه في العلاقات الدولية للباحث شايف القديمي من جامعة «بابا صاحب» الهندية

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عبدالواحد نعمان الزعزعي

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منحت جامعة الدكتور بابا صاحب امبدكار مارثواد أورنج آباد الهند درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية للباحث شايف علي القديمي عن رسالته الموسومة " العلاقات اليمنية الهندية من منظور سياسي اجتماعي (1990-2014)"

وقد تميزت الدراسة بأنها اول دراسة بحثت في جانب العلاقات اليمنية الهندية في مختلف جوانب العلاقات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية)

وهدفت الدراسة إلى:

1- تسليط الضوء على الخلفية التاريخية للعلاقة بين البلدين

2- المقارنة بين عدة قضايا في البلدين ( طبيعة نظام الحكم والديمقراطية والتعددية السياسية و الانتخابات ونظام الاحزاب السياسية).

3- دراسة جوانب العلاقة المختلفة بين البلدين( السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية ).

4- دراسة بعض التحولات السياسية في كلا البلدين وتحليل بعض العوامل المؤثرة فيها.

وتوصلت الدراسة إلى نتائج منها اهمها:

1-وجود العديد من الفرص في البلدين التي ينبغي استثمارها والتي من شأنها تحقيق نوع من الترابط في المصالح بين البلدين من أجل رفع مستوى التعاون .

2- المستقبل الواعد والمشرق الذي ينتظر العلاقات اليمنية الهندية بسبب ودية ودفء وعمق تلك العلاقة الثنائية، مع وجود مصالح مشتركة وايضا تحديات استراتيجية مشتركة كذلك بين البلدين.

3- وجود خبرات غنية وتجارب ناجحة في كلا البلدين في مايتعلق بالديمقراطية والتعددية والانتخابات وطبيعة نظام الحكم وغيرها.

4- المستوى المتقدم الذي حققته المؤسسات العلمية والتعليمية في الهند وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي يدعو الى النظر اليه بعين الاهتمام والاستفادة القصوى منه.

5- المؤسسية والعمل المؤسسي الذي تقوم عليه الهند هو احد أبرز ملامح النجاح في دولة كبيرة مثل الهند.

تكونت لجنة المناقشة من البروفيسور برشانت أمروتكار المشرف العلمي رئيس اللجنة

البروفيسور شريما يرانكار مناقشاً خارجيا والدكتور شجاع شاكر استاذ مشارك بالقسم،

وحضر المناقشة زملاء الباحث من الطلاب والباحثين اليمنيين في الجامعة والجانب الهندي