شاهد : «عبقرية يمنية» تحصد جوائز دولية كبيرة وترفع علم اليمن عاليا

الثلاثاء 25 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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حصدت المخترعة الكيميائية اليمنية دينا المشهري الجائزة الخاصة لجمهورية البيرو في كيمياء الكبد، (وهي تحضير مركبات كيميائية لها نشاط بيولوجي تعمل على تنشيط خلايا بيتا الخاملة في الكبد، لتزيل التكيس الكبدي).

وتقلدت المشهري الميدالية الذهبية من البوسنا تكريما على اختراعها الطبي الاول من نوعه.

وجرى تكريم المشهري في كوريا الجنوبية التي نظمنت احتفال كبير شهدته مدينة جيونج لتكريم الفائزة دينا وط حصولها على براءة اختراع.

وقد تألقت اليمنية التي يطلق عليها (عبقرية الكيمياء) دينا المشهري في الريادة الكيميائية دون توقف، حيث اختارت لجنة التحكيم الدورية لحماية الملكية الفكرية العالمية مسار المخترعة ا لكيميائية في ورقتها حول liver of chemistry كيمياء الكبد في يناير ٢٠١٩ ، وصلت الى التحكيم النهائي بجدارة في مايو ٢٠١٩.

و انتقلت المشهري الاسبوع الماضي من نيوزيلاند لـ تستقبلها كوريا الجنوبية لتكون رئيسة للوفد النسائي الكيميائي متجهة معهن إلى كوريا، بعد ان زارتها قبل عامين كمشاركة في معرض سيئول الدولي للاختراعات.

و تم عرض اختراعاتها في البوابة الرئيسية للمعرض الدولي الكوري في مدينة جيونج الكورية في الأسبوع الثاني من يونيو 2019 الجاري قبل حضورها، حيث حصدت فيه ايضاً على (الميدالية الذهبية للمعرض، وجائزة الوفد الإندونيسي ) المتواجد هناك.

وعبرت دينا المشهري عبر مأرب برس عن سعادتها لهذا التكريم ورفعها للعلم اليمني في محفل دولي كبير.