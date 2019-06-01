«التحالف» يعلن عن إجراءات رادعة وصارمة ضد «الحوثيين»

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قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي،اليوم الإثنين 24 يونيو 2019 م إن الحوثيين حاولوا استفزاز التحالف من خلال استخدام الطائرات المسيرة والقوارب السريعة والمفخخة.
ووصف المالكي تلك المحاولات بأنها "فاشلة"، مشيرا إلى "التزام التحالف بتطبيق القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، واتخاذه الإجراءات الرادعة والصارمة ضد المليشيات الحوثية في تحييد وتدمير هذه القدرات"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأضاف أن "ذلك يعبر عن مستوى إحباط المليشيات الحوثية وتدني الروح القتالية لديها، وخسارة العديد من مقاتليها وإفلاسها باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية".
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في نادي ضباط القوات المسلحة في الرياض اليوم الاثنين، حيث أوضح العقيد المالكي أن "هذه الأعمال العدائية والإرهابية تخالف القانون الدولي والإنساني خاصة المادة 51 والمادة 52 من القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".