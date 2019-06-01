ما حقيقة إنسحاب «الشرعية» من اتفاق «ستوكهولم» ..؟ مصادر حكومية تجيب إعلامي سعودي شهير ومذيع بقناة العربية يعلن اعتزال الإعلام نهائيًا .. ويكشف السر تحركات جديدة للشرعية ... مجلس النواب ينعقد قريبا . العلم يكشف عن مصدر القلق الرئيسي للنساء انفجار الوضع بين الحوثيين في إب ومصادر تكشف الاسباب وحقيقة مقتل وكيل المحافظة نجل مرسي: هذا ما جاء في شهادة وفاة والدي (شاهد) رئيس اركان الجيش اليمني يصدر توجيهات من عدن ويجتمع مع 7 قادة بارزين لماذا رفعت دعوى قضائية ضد مريام فارس لمنعها من دخول مصر أصول جلوس النساء في المناسبات الرسمية الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدا .. عقب لقاء وزير الخارجية الامريكية
قال تلفزيون العربية اليوم الإثنين 24 يونيو 2019 م إن الحكومة الشرعية اليمنية تدرس حالياً الخيارات بين الاستمرار في اتفاقية ستوكهولم أو الانسحاب منها.
ونقل التلفزيون عن مصادر من داخل الحكومة ان دراسة تلك الخيارات جاء بعد التصعيدات الحوثية وانتهاكاتها للأعراف الدولية والإنسانية وبعد تجاوزاتها للاتفاقيات الدولية والسياسية.