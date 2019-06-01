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ما حقيقة إنسحاب «الشرعية» من اتفاق «ستوكهولم» ..؟ مصادر حكومية تجيب

الإثنين 24 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قال تلفزيون العربية اليوم الإثنين 24 يونيو 2019 م إن الحكومة الشرعية اليمنية تدرس حالياً الخيارات بين الاستمرار في اتفاقية ستوكهولم أو الانسحاب منها.

 

ونقل التلفزيون عن مصادر من داخل الحكومة ان دراسة تلك الخيارات جاء بعد التصعيدات الحوثية وانتهاكاتها للأعراف الدولية والإنسانية وبعد تجاوزاتها للاتفاقيات الدولية والسياسية.

 

  
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