إعلامي سعودي شهير ومذيع بقناة العربية يعلن اعتزال الإعلام نهائيًا .. ويكشف السر

الإثنين 24 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مارب برس - مأرب

عدد القراءات 852

في مفاجأة صدمت الكثيرين، أعلن الإعلامي السعودي عمر النشوان، الإعلامي بقنوات “العربية” و”MBC” و“القناة السعودية”، اعتزاله الإعلام نهائياً، بعد مسيرة امتدت لسنوات في العمل الصحفي والإعلامي.

وكتب النشوان تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: “أنا عمر بن علي بن عبدالعزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائياً.. ولعن الله كل من ادعى أنه صديق وهو نعيق.. لم أنسق لكي أكون ترنداً.. أو حدثاً مدفوعاً ولكن هذه الأيام المريرة كفيلة بمعرفة الصديق من الأخ ويؤسفني أنني لم أجد لا صديقاً ولا أخاً”.

وأحدث قرار النشوان صدمة لدى الوسط الإعلامي، حيث عبر الكثير من الإعلاميين عن دهشتهم من قراره المفاجئ اعتزال الإعلام.