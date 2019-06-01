ما حقيقة إنسحاب «الشرعية» من اتفاق «ستوكهولم» ..؟ مصادر حكومية تجيب إعلامي سعودي شهير ومذيع بقناة العربية يعلن اعتزال الإعلام نهائيًا .. ويكشف السر تحركات جديدة للشرعية ... مجلس النواب ينعقد قريبا . العلم يكشف عن مصدر القلق الرئيسي للنساء انفجار الوضع بين الحوثيين في إب ومصادر تكشف الاسباب وحقيقة مقتل وكيل المحافظة نجل مرسي: هذا ما جاء في شهادة وفاة والدي (شاهد) رئيس اركان الجيش اليمني يصدر توجيهات من عدن ويجتمع مع 7 قادة بارزين لماذا رفعت دعوى قضائية ضد مريام فارس لمنعها من دخول مصر أصول جلوس النساء في المناسبات الرسمية الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدا .. عقب لقاء وزير الخارجية الامريكية
في مفاجأة صدمت الكثيرين، أعلن الإعلامي السعودي عمر النشوان، الإعلامي بقنوات “العربية” و”MBC” و“القناة السعودية”، اعتزاله الإعلام نهائياً، بعد مسيرة امتدت لسنوات في العمل الصحفي والإعلامي.
وكتب النشوان تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قال فيها: “أنا عمر بن علي بن عبدالعزيز النشوان أعلن اعتزالي الإعلام نهائياً.. ولعن الله كل من ادعى أنه صديق وهو نعيق.. لم أنسق لكي أكون ترنداً.. أو حدثاً مدفوعاً ولكن هذه الأيام المريرة كفيلة بمعرفة الصديق من الأخ ويؤسفني أنني لم أجد لا صديقاً ولا أخاً”.
وأحدث قرار النشوان صدمة لدى الوسط الإعلامي، حيث عبر الكثير من الإعلاميين عن دهشتهم من قراره المفاجئ اعتزال الإعلام.