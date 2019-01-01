تحركات جديدة للشرعية ... مجلس النواب ينعقد قريبا .

الإثنين 24 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مارب برس - مأرب

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اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح خلال لقائه ،اليوم ، نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري إلى الترتيبات الجارية لاستئناف انعقاد جلسات مجلس النواب.

وعبر نائب الرئيس عن التقدير لكل الجهود التي بُذلت لانعقاد جلساته في سيؤون بمحافظة حضرموت وفي مقدمة ذلك جهود دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة..

منوهاً إلى حرص فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية على ضرورة استئناف مهام المجلس ليقوم بمهامه الوطنية المنوطة به.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس النواب سعي هيئة رئاسة المجلس إلى استئناف الجلسات بما يعزز من أداء مختلف السلطات وترسيخ قيم الدولة والنظام والقانون وما لذلك من انعكاسات إيجابية على أمن واستقرار بلادنا في ظل المعركة التي يخوضها أبطال الجيش البواسل بدعم التحالف لمواجهة ودحر الانقلاب المدعوم من إيران.

وتجري الترتيبات حاليا لانعقاد المجلس في مدينة عدن ، وفي حال تعثر ذلك يتوقع ان بنعقد المجلس مجددا في مدينة سيئون .