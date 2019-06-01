عاجل : انفجار الوضع بين الحوثيين في إب ومصادر تكشف الاسباب وحقيقة مقتل وكيل المحافظة

الإثنين 24 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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افادت مصادر محلية واعلامية متطابقة اليوم الاثنين، بمقتل قيادي حوثي بارز في اشتباكات عنيفة داخلية بين الحوثيين في محافظة إب (وسط اليمن).

ونقل مأرب برس عن المصادر قولها ان «وكيل محافظة اب المعين من مليشيات الحوثي الانقلابية إسماعيل عبدالقادر سفيان قتل واصيب اخرون في اشتباكات اندلعت بين قيادات حوثية وسط مدينة اب.

وأوضحت المصادر أن الاشتباكات دارت بين جماعتين تتبعان القياديين والمسئولين الامنيين أبوبكر شاكر وجبريل محمد سفيان (من اسرة وكيل المحافظة)، إثر خلافات حول النفوذ وجبايات مالية وفساد تورط فيها كل من مدير أمن مديرية الظهار، أبو بكر شاكر، ومدير قسم شرطة 17 يوليو القيادي الحوثي، جبريل محمد سفيان.

واندلعت الاشتباكات امام قسم شرطة الحافي ووصلت إلى شارع تعز وسط المدينة ،اسفرت عن مقتل الوكيل سفيان.

وشاركت في الاشتباكات قوات من الأمن العام والأمن الخاص، وجرى خلالها استخدام الأسلحة الرشاشة المتوسطة والخفيفة ، ما خلق حالة من الرعب لدى المواطنيين وتسبب في توقف الحركة واغلاق المحال التجارية القريبة.