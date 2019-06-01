رئيس اركان الجيش اليمني يصدر توجيهات من عدن ويجتمع مع 7 قادة بارزين

الإثنين 24 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن

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وجه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق ركن بحري عبدالله النخعي ،بتفعيل دور الكلية العسكرية ومعهد تأهيل القادة وكلية القيادة والاركان في العاصمة عدن، بما يمكنهما من تأدية واجبهما الوطني في تدريب وتأهيل ضباط وأفراد القوات المسلحة، ورفع الخطط والبرامج التدريبية المعنية بذلك.

وقالت وكالة سبأ ان الفريق الركن النخعي وجه ايضا خلال ترأسه، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً لهيئة التدريب والكلية العسكرية ومعهد تأهيل القادة، بحضور رئيس هيئة التدريب اللواء الركن محمد الردفاني، والاستخبارات العسكرية اللواء الركن احمد اليافعي، ومدراء الكلية العسكرية اللواء الركن عبدالكريم الزومحي، ومعهد تأهيل القادة العميد الركن علي ردمان، والاستخبارات العسكرية العميد جغمان الجنيدي وشؤون الضباط العميد علي عبيد، وجه هيئة التدريب والاشغال العسكرية والاستخبارات، بالنزول الميداني الى مقر المنشآت التعليمية والاطلاع على الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لها والرفع بتقرير مفصل.

وأكد رئيس هيئة الأركان ،على أهمية مضاعفة الجهود في تدريب وتأهيل منتسبي الجيش ورفع كفاءة المراكز التدريبية بما يلبي المتطلبات الملحة والعاجلة في الميدان القتالي، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تنسيق الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد واستمرار عملية البناء والتأهيل للوحدات العسكرية والعمل وفق الإمكانات المتاحة.

واطلع رئيس هيئة الأركان من رئيس هيئة التدريب ومدراء الكلية العسكرية ومعهد تأهيل القادة الى تقرير عن سير أداء العملية التعليمية والتدريبية في المراكز التدريبية والمتطلبات اللازمة لإعادة تفعيل الكلية العسكرية بعدن ومقترح لتفعيل كلية القيادة والاركان.

وناقش الاجتماع عدد من القضايا والموضوعات المتعلقة بتفعيل الكلية العسكرية ومعهد تأهيل القادة وكلية القيادة والأركان بعدن لاستقبال المتقدمين وفقا للوائح والضوابط القانونية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والوقوف بحزم وجدية امام الأخطاء والسلبيات التي مرت بها الكلية خلال الفترة السابقة وتلافيها لما يعيد لهذا الصرح العلمي الكبير مكانته وهيبته وتاريخه العريق.