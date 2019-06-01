لماذا رفعت دعوى قضائية ضد مريام فارس لمنعها من دخول مصر أصول جلوس النساء في المناسبات الرسمية الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدا .. عقب لقاء وزير الخارجية الامريكية عاجل : خبراء من عدة دول في معسكر بصنعاء - التحالف يعلن استهدافهم ويكشف اسم الصاروخ الذي ضرب أبها سفيرة السعودية بأمريكا الأميرة ريما تقع في خطأ فادح بحضور الملك سلمان ووزير خارجية أمريكا .. وحملة شرسة تطالها أثيوبيا تكشف عن مصير قائد الانقلاب ومن هو اللواء أمين العكيمي يضع نائب رئيس الجمهورية أمام مستجدات الحرب في ثلاث قطاعات حساسة خيار مصيري للحكومة الشرعية امريكا وبريطانيا تعلنان موقفا موحدا حول آخر هجوم استهداف السعودية تطورات عاجلة : الامارات تتلقى صفعة جديدة وبيان رسمي يفضح مليشيات النخبة
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا اليوم بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، وذلك تزامنًا مع لقائه بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبحث تطورات الأزمات التي تواجه الخليج مع إيران والحرب في اليمن.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.
وحسب نص بيان رسمي، : سأل وزير العدل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
اقرأ أيضا : سفيرة السعودية بأمريكا الأميرة ريما تقع في خطأ فادح بحضور الملك سلمان ووزير خارجية أمريكا .. وحملة شرسة تطالها