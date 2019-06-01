الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدا .. عقب لقاء وزير الخارجية الامريكية

الإثنين 24 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مارب

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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا اليوم بترقية وتعيين 38 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي، وذلك تزامنًا مع لقائه بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لبحث تطورات الأزمات التي تواجه الخليج مع إيران والحرب في اليمن.

وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن الأمر الملكي وما تضمنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً للدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين وحرصه واهتمامه بمرفق القضاء.

وحسب نص بيان رسمي، : سأل وزير العدل أن يَجزيَ خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء، وأن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة لتحقيق تطلعات ولاة الأمر في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشرع الحنيف المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.

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