أثيوبيا تكشف عن مصير قائد الانقلاب ومن هو

الإثنين 24 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلن أحمد أبيي، رئيس وزراء أثيوبيا عن مقتل المتهم بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في بلاده مساء السبت 22 يونيو/حزيران الجاري.

وكانت السلطات الأثيوبية أعلنت فرار مدير أمن أمهرة أسامينو تسيغي، المتهم بتدبير الهجوم على قادة الولاية والذي يشتبه بأنه لعب دوراً في قتل رئيس أركان الجيش في أديس أبابا، برصاص حارسه الشخصي الذي قامت السلطات بإيقافه.

فيما كشفت بيلنيه سيوم المتحدثة باسم الحكومة الأثيوبية، بأن كتيبة إعدام يقودها رئيس جهاز الأمن في أمهرة اقتحمت اجتماعاً بعد ظهر السبت فأصابت حاكم المنطقة أمباشو ميكونين إصابة قاتلة، وجرحت مسؤولاً كبيراً ما لبث أن فارق الحياة،.

كما أشارت إلى مقتل الجنرال سياري ميكونين رئيس هيئة الأركان من قبل حارسه الشخصي في منزله، فضلا عن مقتل جنرال متقاعد كان يقوم بزيارة لرئيس هيئة الأركان.

وكانت أثيوبيا أعلنت في وقت سابق الاثنين وفاة ميغبارو كيبيديه مدعي عام ولاية أمهرة متأثراً بجروحه.