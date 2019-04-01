خيار مصيري للحكومة الشرعية امريكا وبريطانيا تعلنان موقفا موحدا حول آخر هجوم استهداف السعودية تطورات عاجلة : الامارات تتلقى صفعة جديدة وبيان رسمي يفضح مليشيات النخبة هل ستكون اليمن ميدان الحرب الأميركية الإيرانية؟ حملات اعتقالات حوثية بصنعاء تهدد الأغنياء بالجوع بهذه الطريقة علقت الحكومة اليمنية على الهجوم الحوثي على مطار أبها المليشيات تواصل احتجاز شاحنات إغاثة طبية منذ 5 أشهر ”سيدة الجنابي“.. شاهد حيّ يروي جزءًا من التاريخ اليمني التجويع سلاح الحوثي ضد المنتفضين «التحالف» يكشف جنسيات المصابين بالهجوم الحوثي على مطار أبها
أكدت مصادر حكومية ان الشرعية اليمنية تدرس حالياً الخيارات بين الاستمرار في اتفاقية ستوكهولم أو الانسحاب منه، وذلك بعد التصعيدات الحوثية وانتهاكاتها للأعراف الدولية والإنسانية وبعد تجاوزاتها للاتفاقيات الدولية والسياسية.
ودانت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي المسلحة من جديد على مطار أبها الدوي جنوبي المملكة.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليمنية، على موقعها الإلكتروني.
وقال البيان إن استمرار استهداف المدنيين والمنشأت المدنية يمثل انتهاكا سافرا لكل الأعراف والقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني.
واعتبر العمل الإرهابي للحوثيين يؤكد على عدم جديتهم في السلام، ويعكس مدى تأثير النفوذ الإيراني عليهم.
ودعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الامن إلى إدانة هذا الاستهداف والاضطلاع بمسؤوليته في الزام الحوثيين بتنفيذ القرارات الدولي وبما يكفل انهاء الانقلاب واستعادة الدولة وفقا للمرجعيات المتفق عليها والحفاظ على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.