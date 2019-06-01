تطورات عاجلة : الامارات تتلقى صفعة جديدة وبيان رسمي يفضح مليشيات النخبة

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تلقت الامارات صفعة جديدة في شبوة ، بعد تلقي مليشياتها المسلحة هزيمة عسكرية بعد مواجهات مع القوات الحكومية.
وفشلت الامارات في تحشيد انصارها للخروج والتظاهر ضد الحكومة الشرعية ودعما لمليشياتها المسماه قوات النخبة الشبوانية ، بحسب مصادر محلية تحدثت لمأرب برس.
وتظاهر العشرات من انصار المجلس الانتقالي ضد الشرعية اليمنية، اليوم الإثنين، في محافظة "شبوة" ورفعوا الأعلام الإماراتية ورددوا هتافات مناطقية وعنصرية.
وطالب المتظاهرون برحيل قوات الحكومة الشرعية اليمنية التابعة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليا.
وفي وقت متأخر من مساء أمس الأحد، عقدت لجنة أمنية في المحافظة اجتماعا برئاسة المحافظ “محمد صالح بن عديو” وقفت فيه أمام الأحداث المؤسفة التي شهدتها عاصمة المحافظة خلال الأسبوع الماضي، وما تسببت فيه من إقلاق للسكينة العامة والاعتداء على مؤسسات الدولة وترويع الآمنين.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة استعرض الاجتماع سلسلة من الأحداث والاختلالات الأمنية منذ قيام مليشيات مسلحة باستحداث معسكرات ومواقع وتدريب مجاميع وإعاقة عمل الشركات النفطية.
ولفت البيان إلى أن تلك الأعمال عرضت مصالح المحافظة وأمنها للخطر وقد بذلت السلطة المحلية في المحافظة جهودا كبيرة لتجنيب المحافظة الأخطار إلا أنها قوبلت بنوايا لإدخال المحافظة في دوامات من العنف والصراع.
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