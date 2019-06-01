  «التحالف» يكشف جنسيات المصابين بالهجوم الحوثي على مطار أبها

الإثنين 24 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 478

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن, اليوم (الاثنين)، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن «استشهاد» شخص وإصابة 21 آخرين بجروح.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن «الهجوم الإرهابي أدى إلى «استشهاد» مقيم من الجنسية السورية، وإصابة (21) من المدنيين من جنسيات مختلفة».

وأوضح العقيد المالكي أن الجرحى هم (13) من الجنسية السعودية و(4) من الجنسية الهندية و(2) من الجنسية المصرية و(2) من الجنسية البنغلاديشية.

وأشار في بيان للتحالف العربي إلى أن من بين المصابين (3) نساء (مصرية وسعوديتان) وكذلك طفلان من الجنسية (الهندية) ، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج من جراء الإصابات، وغادر منهم (3) المستشفى، ولا تزال (18) حالة تتلقى العلاج من بينها (13) حالة إصاباتهم طفيفة و(3) حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

وأضاف العقيد المالكي أن «الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي يرقى إلى جرائم حرب، بحسب نصوص القانون الدولي الإنساني».