الإثنين 24 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 صباحاً / مارب برس - مأرب

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عبر الدكتور عبد الخالق عبدالله - المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي - عن سعادته الغامرة بخسارة مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم في انتخابات بلدية اسطنبول.

وقال "عبدالله" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": "فرحت واحتفلت مع المحتفلين والفرحين في اسطنبول بفوز امام اوغلو وهزيمة حزب أردوغان ..

أسعد خبر اليوم.. لو يملك ذرة شرف لاستقال أردوغان فهو القائل من يخسر اسطنبول يخسر تركيا".

و رد الكاتب التركي محمد جنبكلي على تغريدة "عبدالله" قائلا: "يا دكتور حتى الأمس القريب كنت تقول على اردوغان دكتاتور" "واليوم تفرح طربا لخسارته "صدقني يا دكتور كان يجب عليك أن تبكي على نفسك، كونك لم تنتخب لمرة واحدة في حياتك .. أما نحن كشعب تركي لا نقدس الأشخاص ..الشعب يختار من يحكمه،و في حال قل أداءه يستطيع أن يخلعه ويستبدله .

.هذه هي الديمقراطية". و رد مغرد آخر قائلا: "لو كنت تملك ذرة شرف يادكتور.. لصمت عن التعليق على انتخابات حره نزيهة ذلك لأن بلدك لايملك ذرة من انتخابات ولاذرة من النزاهة.. ولاعزاء لتلك الخيبة".

وقالت مغردة أخرى: "خلال دراستك للدكتوراة في جورج واشنطن و للماجستر في الفلسفة السياسية، هل قابلت سياسي "مبتديء" او حتى "هاوي" يصدر منه هكذا خطاب ؟ من يملك ذرة شرف كان عليه أن يفكر في السورين الذين تنوي المعارضة إخراجهم من البلاد..هل تملكون ذرة شرف وتستقبلوهم، كما استقبلتهم تركيا بلا منٍ ولا أذى؟"