غفوة نوم قصيرة قد تودي بحياتك

الإثنين 24 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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نشر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي في نسخته الفرنسية تقريرا تحدث فيه عن ظاهرة غفوة النوم القصيرة التي من شأنها أن تشكل خطرا على حياة الشخص.

وقال الموقع، في تقريره ، إن الشعور بانغلاق جفنيك لجزء من الثانية خلال ممارسة بعض الأنشطة الحياتية اليومية، وخاصة أثناء القيادة على الطريق السريع أو عند العمل على الحاسوب، يعتبر غفوة نوم قصيرة. وقد يحدث لك ذلك عندما تتوقف بعض أجزاء الدماغ عن العمل لبضع ثوان، وهذا يعني أنك لست مستيقظا وفي نفس الوقت لست نائما. ويعتبر الأشخاص الذي يعانون من قلة النوم الأكثر عرضة لهذه الحالة.

ونقل الموقع عن عالم الأعصاب وخبير النوم ماثيو والكر أنه كلما نمت لوقت أقل كانت حياتك أقصر. وحسب مؤسسة "إيه إيه إيه" للسلامة المرورية، فإن حوالي 16.5 بالمئة من الحوادث المميتة في الولايات المتحدة سببها غفوة النوم القصيرة. ومن بين أكثر الكوارث مأساوية التي تسببت فيها هذه الحالة، حسب مجلة "ديسكوفر"، حادث تحطم طائرة "إيرفرانس" سنة 2009 التي كانت تقل 447 مسافرا والتي أسفرت عن مقتل 228 شخصا. وقد أظهرت التسجيلات أن الطيار تذمر من نومه لمدة ساعة فقط.

وحسب والكر، فإن إنقاص ساعة نوم واحدة من ساعات النوم المطلوبة ضار بالصحة. فقد أظهرت تجربة عالمية تجرى مرتين في السنة شارك فيها 1.6 مليار شخص، أنه عندما ينقص المرء ساعة من نومه بسبب التوقيت الصيفي فإن خطر الإصابة بنوبة قلبية في اليوم الموالي يرتفع بنسبة 24 بالمئة.