تفاصيل الدعوة التي وجهتها الرباعية الدولية«للحوثيين»

الأحد 23 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعت اللجنة الرباعية التي تضم كلا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسعودية والإمارات الحوثيين إلى الانسحاب الكامل من موانئ الحديدة، وراس عيسى، والصليف.

وأعربت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، ونشرته وكالة الأنباء السعودية"واس"، عن قلقها بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة والخطر الذي يشكله النشاط الإيراني المُزعزع للسلام والأمن في اليمن والمنطقة بأسرها.

ودعا البيان، جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط البناء مع المبعوث الخاص وذلك للتسريع بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في ستوكهولم. "وننتظر من مجلس الأمن الدولي مراجعة التقدم في هذا المجال خلال اجتماعه بتاريخ 17 يوليو".

كما دعا البيان أيضا، الأطراف اليمنية إلى المشاركة البناءة في اللجنة المشتركة لإعادة التموضع وذلك لتسريع تنفيذ اتفاقية الحديدة الذي يتضمن الاتفاق على مفهوم العمليات، والرقابة الثلاثية.

وأكدت اللجنة الرباعية، أن هناك حاجة إلى الانخراط البنّاء في قضايا الأمن المحلي.

وذكر البيان، أن اللجنة الرباعية ترى أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم سيوفر فرصة للبدء في عملية سياسية شاملة قد تفضي إلى اتفاق سياسي دائم ينهي الصراع في اليمن. داعيا الحوثيين إلى تقديم التسهيلات الكاملة للبعثة الأممية الداعمة لتنفيذ اتفاقية الحديدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والآلية الأممية للتحقق والتفتيش وعدم إعاقة تحركاتهم.

واعتبر أن الهجمات على ناقلات النفط في الفجيرة بتاريخ 12 مايو، وفي خليج عُمان بتاريخ 13 يونيو، تهدد الممرات البحرية الدولية التي نعتمد عليها جميعاً لشحن بضائعنا، يجب السماح للبواخر وأطقمها أن تبحر في المياه الدولية بأمان.

وفي هذا الشأن دعت الرباعية، إيران إلى إيقاف أي عمل يهدد استقرار المنطقة، ونحثُّ على إيجاد حلول دبلوماسية تخفّض من حدة التوتر.كما دعت إلى الوقف الفوري للهجمات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية على السعودية.

وعبر أعضاء اللجنة الرباعية عن قلقهم من أنه قد تم إرغام برنامج الغذاء العالمي على تعليق إيصال الغذاء إلى صنعاء نتيجة تدخلات الحوثيين في عملية إيصال المساعدات..داعين الحوثيين إلى الرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على وكالات المساعدات وذلك لضمان إيصال مساعدات لإنقاذ الحياة إلى أولئك اليمنيين الأكثر عوزاً.

وأكدت الرباعية، التزامها بالعملية السلمية اليمنية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216،. معبرين عن دعمهم الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيثس.