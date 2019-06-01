هجوم «حوثي» جديد يستهدف إحدى مطارات المملكة و«التحالف» يكشف تفاصيل ماحدث وعدد الضحايا

الأحد 23 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفادت وسائل إعلام سعودية، مساء اليوم الأحد، باستشهاد مقيم سوري وإصابة 7 أشخاص إثر هجوم حوثي بطائرة مسيرة، استهدف مواقف سيارات مطار أبها، جنوبي المملكة.

هذا فيما صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه عند الساعة (21:10) من مساء اليوم وقع هجوم إرهابي من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الهجوم الإرهابي نتج عنه قتيل من الجنسية السورية، وإصابة (7) مدنيين، وسيتم إصدار بيان إلحاقي عن هذا العمل الإرهابي.

وأكد مراسل العربية استئناف حركة الطيران في مطار أبها بعد توقفها لنحو ساعة كإجراء احترازي.

يذكر أن قوات الدفاع الجوي السعودي، أسقطت الثلاثاء الماضي طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

هذا واستهدفت ميلشيا الحوثي مطار أبها في بداية الشهر الجاري، حيث سقط مقذوف "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي.