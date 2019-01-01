الريال «اليمني» يتهاوى من جديد أمام «الدولار والسعودي»

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عاودت العملة المحلية اليوم الأحد انهيارها أمام العملات الأجنبية، وذلك بعد أن سجلت استقرار نسبيا امام العملة الأجنبية خلال الفترة السابقة.
وذكرت مصادر مصرفية في عدن" إن الريال اليمني عاود بالانهيار حيث ارتفع سعر صرف الدولار الى 566 ريال يمني للشراء و 572 للبيع في حين ارتفع سعر الريال السعودي 149 ريال يمني للشراء و 150 ريال يمني للبيع .
وكان سعر صرف العملات الأجنبية قد شهد خلال الفترة الماضية استقرارا نسبيا عند 500 ريالاً يمنياً قبل ان يبدا من جديد رحلة التدهور والاستقرار بين كل حين واخر.