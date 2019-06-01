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صدور قرار جمهوري .. لمنصب هام

الأحد 23 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مارب برس - مأرب
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 صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (20) لسنة 2019م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور محمد صالح جميح سفيراً ومندوباً دائماً لبلادنا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو).

وقضت المادة الثانية من هذا القرار العمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

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