محافظة الجوف تناقش التحديات في قطاع الكهرباء ووضع بعض الحلول

الأحد 23 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-مارب

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ناقشت لجنة الكهرباء في محافظة الجوف في إجتماعها اليوم الأحد، برئاسة وكيل المحافظة رئيس اللجنة سنان العراقي، التحديات التي تواجه عمل فرع المؤسسة بالمحافظة وأسباب انقطاعات التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة .

واستمع الإجتماع إلى شرح مفصل حول مشاكل الطاقة المشتراة بعد توقف صرف المستحقات المالية الخاصة بها إضافة إلى الخطة المعدة لتطوير أداء الكهرباء خصوصا مع التوسع الكبير الذي تشهده المحافظة وكثافة النازحين القادمين إليها من مختلف المحافظات.

وفي الإجتماع، أكد العراقي أن السلطة المحلية تبذل جهوداً كبيرة من أجل ضمان استمرارية حصة الجوف من مادة الديزل، لافتا إلى بوادر حلول تضمن توفير الديزل خلال الفترة المقبلة .

وكان وكيل محافظة الجوف رئيس لجنة الكهرباء الشيخ سنان العراقي قد كشف في وقت سابق ان مشكلة انطفاء الكهرباء تكمن في انخفاض الكمية الإنتاجية من شركة صافر، إضافة إلى توقف المنحة السعودية من مادة الديزل والتي توقفت خلال الأشهر الماضية.

وأوضح العراقي ان السلطة المحلية لاتملك اية حلول لمشكلة الكهرباء سوى عودة المنحة السعودية لتفادي الانطفاءات المتكررة للتيار . مضيفاً ان محافظ المحافظة اللواء / امين علي العكيمي يبذل جهود في هذا الجانب

الجدير بالذكر ان الكهرباء بمحافظة الجوف تعاني من الانقطاعات المتكررة والتي تصل إلى 18 ساعة لليوم الواحد في بعض الايام

فيما دعا مدير عام كهرباء الجوف، المهندس علي صالح مقري المواطنين المشتركين إلى ترشيد استهلاك للكهرباء وعدم الربط العشوائي من اجل سلامة المحولات وخطوط الشبكة والتخفيف من ضغط الأحمال على المحطة وذلك لضمان استمرارية عمل المحطة.

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