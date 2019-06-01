طفل فقير يشعل مواقع التواصل بحقيبة بدائية

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تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لحقيبة بدائية لطفل فقير، قامت بنشرها معلمة في إحدى المدارس بدولة كمبوديا.
وتظهر الصور حقيبة تلميذ في المدرسة قام والده بصنعها له بمواد بدائية جدا، لأنه لا يستطيع شراء حقيبة جديدة.
وبحسب المعلمة فإن الطفل البالغ من العمر 5سنوات بدأ الذهاب إلى المدرسة، ولاحظت أن حقيبته مذهلة، وكشفت أن الحقائب المدرسية البسيطة تكلف 7 دولارات في منطقتها، ومع ذلك لا يستطيع الآباء تحمل تكاليفها، لذا قر والد الطفل، الذي يعمل مزارعا، عدم إضاعة أمواله في شراء حقيبة مدرسية ولج إلى خيار أكثر إبداعا، بحسب ما تم تداوله.
أثارت صورة الحقيبة ضجة كبيرة بين مستخدمي الإنترنت، وأعجب الناس بتفاني الأب وقدراته الإبداعية لحل الأزمة، ولو بطريقة بدائية.
Marebpress