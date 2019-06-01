الرئيس مرسي بفتح معتقلات مصر للزيارة بعد وفاته

الأحد 23 يونيو-حزيران 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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استأنفت سلطات السجون في مصر، السماح بالزيارات للمعتقلين السياسيين، بعد أن كانت قد ألغتها عقب وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي الاثنين الماضي أثناء جلسة محاكمته، بتهمة التخابر مع حركة "حماس" بمعهد أمناء الشرطة بـ "طره"، جنوبي القاهرة.

وأفادت مصادر من ذوي المعتقلين، أن الزيارات استؤنفت اليوم بعد أقل من أسبوع على وقفها، إذ أن الزيارات ظلت ممنوعة تمامًا خلال الأيام الماضية، وسط محاولات يومية من قبل ذوي المعتقلين للسماح لهم بالزيارة دون جدوى من غير إبداء أسباب.

كانت منظمات حقوقية وحركات سياسية طالبت بتوفير الرعاية الصحية للمعتقلين داخل السجون المصرية، والإفراج الصحي عن كبار السن وذوي الأمراض المزمنة منهم.

وأعربت عن تخوُّفها من مواجهتهم نفس مصير الرئيس السابق محمد مرسي، وقبله مهدي عاكف مرشد جماعة "الإخوان المسلمين" السابق، الذي توفَّى بمرض السرطان في السجن دون رعاية طبية- "بسبب تعرُّضه للإهمال الطبي في محبسه".

وطالبت بإجراء تحقيق دولي محايد من خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في مقتل الرئيس السابق، والسماح للجنة من الصليب الأحمر الدولية بتقصي أوضاع السجون المصرية والوقوف علي حالة السجناء.

ووصفت المنظمات والحركات، تلك الممارسات بأنها "تفضح اتجاه النظام الحالي للانتقام من خصومه السياسيين في السجون".