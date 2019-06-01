أفضل 5 هواتف ذكية بتكلفة لا تزيد على 500 دولار

الأحد 23 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصبحت الهواتف الذكية اليوم أغلى من أي وقت مضى، في حين أن أغلى إصدار من أحدث أجهزة أيفون بدأ بسعر 770 دولارًا، إلا أن طراز اليوم الأكثر حداثة يبدأ من 1100 دولار

تحرير:مي فؤاد ٢١ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

لم يعد امتلاك هاتف ذكي بإمكانيات جيدة خيارا ترفيهيا كما كان معتقدًا من قبل، بل أصبح المجتمع التكنولوجي كل يوم في تطور، وعليه أصبحت الأجهزة المحمولة ذات الجودة العالية غالية بشكل مبالغ فيه؛ لذا ربما لن يتحمل الكثير منا سد تكاليف هذه الأجهزة. على الرغم من ذلك، لديك خيارات عدة من الهواتف الذكية التي تتناسب مع ميزانيتك المحدودة، وفي نفس الوقت، تملك العديد من الخصائص التي تملكها نفس الأجهزة الغالية الأخرى، ومنها أيضًا أجهزة العملاق التكنولوجي الأمريكي "أيفون".

يزداد غلاء أسعار الهواتف الذكية أكثر من أي وقت مضى، ففي الوقت الذي بدأ فيه إصدار أحدث أجهزة أيفون بسعر 770 دولارًا في عام 2016، يبدأ طراز اليوم الأكثر حداثة من 1100 دولار.

ليست بدائل أندرويد أرخص كثيرا إذا كنت تبحث عن الهواتف الذكية الرائدة من شركات مثل سامسونج وإل جي وجوجل، فبدأ سامسونج S10 بسعر 900 دولار عند ظهوره لأول مرة، على سبيل المثال، في حين كان سعر Pixel 3 من جوجل نحو 800 دولار وقت إصداره.

لكن هذا لا يعني أنك تحتاج إلى دفع ما يقرب من 1000 دولار للحصول على هاتف ذكي رائع. إذا كنت لا تمانع في التضحية بميزات معينة واختيار طراز أقدم، فهناك العديد من الخيارات الجديرة بالكفاءة، والتي لن تكلفك سوى نحو نصف سعر جهاز iPhone XS بقيمة 1000 دولار، أو حتى أقل من ذلك.

عرضت مجلة بيزنس إنسايدر الأمريكية خمسة أجهزة صنفتها ضمن أفضل 20 هاتفا ذكيا في العالم، يمكنك شراؤها مقابل 500 دولار أو أقل.

موتورولا G7

ينسيك هذا الجهاز أنك تستخدم هاتفا بميزانية محدودة.

يبلغ سعر موتو G7 نحو 270 دولارًا، وتمكنت موتورولا من تقديم إصدارات تمتلك نفس الإمكانيات الموجودة في الهواتف الذكية الأكثر تكلفة، مثل نظام الكاميرا مزدوج العدسة وبطارية تدعم الشحن السريع.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على شاشة رفيعة جدا مثل العديد من البدائل ذات الأسعار المرتفعة، وتصميم مقاوم للماء.

أيفون 7

قد يبلغ عمر iPhone 7 من أبل ما يقرب من ثلاث سنوات، لكنه لا يزال خيارًا قويا لمحبي أبل محدودي الميزانية.

يبلغ سعر هاتف أيفون 7 نحو 450 دولارًا، كما يوفر تصميما مقاوما للماء وشاشة رفيعة للغاية، ويعد من أحدث أجهزة أيفون الخاصة بالشركة حتى الآن.

بالإضافة إلى أنه يعمل على نفس المعالج الذي يشغل جهاز آيباد، كما يعد قويا جدا في المهام الأساسية مثل تصفح الويب وألعاب الجوال.

Razer Phone 2

وصل سعر الجهاز إلى نحو 500 دولار، ما يوضح أنك لست مضطرا للتضحية بالأداء القوي حتى إذا كانت ميزانيتك صغيرة.

يحتوي Razer Phone 2 المصمم مع وضع الألعاب في الاعتبار، على شاشة فائقة السرعة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وهو أعلى بشكل ملحوظ من معدل هاتفك الذكي العادي. كما أنه يعمل على معالج كوالكوم Snapdragon 845، الذي أصبح الآن قديما بعض الشيء، لكنه نفس الشريحة التي تشغل الجيل السابق من شركات مثل سامسونج، بذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 جيجابايت، لذا فهو يحتوي على ذاكرة أكبر من البدائل الأخرى.

جالاكسي S9

لا يعد ذلك الهاتف هو الأحدث من إصدارات سامسونج، لكنه لا يزال من بين الأفضل، يبلغ سعره نحو 500 دولار، كما أن شاشته من نوع AMOLED الملونة والمنحنية من سامسونج، وبه كاميرا عالية الجودة، يمكنك ضبط فتحتها على أساس الإضاءة. مثل الهواتف الذكية الأحدث من سامسونج، يحتوي S9 أيضا على المساعد الافتراضي Bixby.

بكسل 3a

تبيع جوجل نسختين منه، إحداهما بسعر 400 دولار، بشاشة 5.6 بوصة، والنسخة الأخرى بشاشة 6 بوصات مقابل 480 دولارا. يحتفظ كلا الهاتفين بالعديد من خصائص جهاز Pixel 3 الأغلى سعرًا، مثل ميزة Google Night Sight لالتقاط صور عالية الجودة في الظلام. ولديهما شاشة OLED، التي تنتج بشكل عام تباينا أفضل من شاشات LCD.