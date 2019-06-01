انقلاب عسكري جديد - مقتل قائد الجيش برصاص حارسه الشخصي والكشف عن من قاد الانقلاب

الأحد 23 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن القوات تسيطر سيطرة كاملة على ولاية أمهرة بعد محاولة الانقلاب.

وأفادت وسائل إعلام إثيوبية، الأحد، بمقتل رئيس أركان الجيش الإثيوبي، سياري ميكونين، برصاص حارسه الشخصي.

وأضافت أن رئيس ولاية أمهرة، أمباتشو ميكونين، ومستشاره، قتلا خلال محاولة انقلاب في الولاية.

وكان رئيس وزراء إثيوبيا، قد ذكر، السبت، في خطاب متلفز مرتديا البزة العسكرية، أن رئيس أركان الجيش أصيب بجروح إثر تعرضه لإطلاق نار، ولكنه توفي في وقت لاحق.

وذكر التلفزيون الرسمي الإثيوبي أن جنرالاً بالجيش يقف وراء محاولة الانقلاب في ولاية أمهرة.

وفي وقت لاحق، قالت متحدثة باسم رئيس الوزراء: "إن فرقة قتل يقودها رئيس الأمن في أمهرة (شمال غرب) اقتحمت اجتماعا بعد ظهر السبت، فأصابت رئيس الولاية أمباشو ميكونين إصابة قاتلة، وجرحت مسؤولاً كبيراً آخر، ثم بعد قليل قتل رئيس هيئة الأركان الجنرال سياري ميكونين من قبل حرسه الشخصي، في عملية وصفتها المتحدثة بأنها "هجوم منسق".

وقالت إثيوبيا، السبت، إن محاولة فاشلة وقعت للإطاحة بزعيم إحدى ولايات البلاد التسع، ما يؤكد التحديات التي تواجه رئيس الوزراء الجديد مع محاولته إجراء إصلاحات سياسية وسط اضطرابات واسعة النطاق.