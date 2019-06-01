كم تدفع حتى تحصل على الإقامة المميزة بالسعودية وماهي المميزات التي سوف تمنح لك وماهي شروطها ؟ وداعا للكفيل

الأحد 23 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يستقبل مركز الإقامة المميزة بالمملكة العربية السعودية، بدءا من اليوم الأحد، طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة هناك من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة «سابرك - saprc.gov.sa". ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة. والإقامة المميزة غير محددة المدة هي إقامة دائمة يحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800،000 ريال سعودي لمرة واحدة.

لكن الإقامة محددة المدة هي إقامة لسنة واحدة (قابلة للتجديد) ويحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 100،000 ريال في السنة الواحدة.ا

لشروط:

- جواز سفر ساري المفعول.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة.

- ما يثبت الملاءة المالية للمتقدم.

- سجل جنائي يثبت خلو المتقدم من السوابق.

- تقرير صحي عن حالة المتقدم يثبت خلوه من الأمراض المعدية.

المميزات:

- الإقامة في المملكة مع أسرته مع تأشيرات زيارة للأقارب، وفق ما تحدده اللائحة.

- استقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته.

- حرية الخروج من المملكة والعودة إليها ذاتيا.

- استخدام الممرات المخصصة للسعوديين عند الدخول والخروج من المملكة.

- امتلاك العقارات للأغراض السكنية، والتجارية، والصناعية.. عدا مكة والمدينة، والمناطق الحدودية.

- الانتفاع بالعقارات الواقعة في مكة والمدينة لمدة لا تتجاوز 99 سنة بـ«صك انتفاع».

- امتلاك وسائل النقل الخاصة، وأي منقولات أخرى يسمح باقتنائها.

- مزاولة الأعمال التجارية، وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي.

- العمل في منشآت القطاع الخاص والانتقال بينها ويشمل ذلك أي من أفراد أسرته، عدا الأعمال التي يحظر على غير السعودي العمل بها.

- لا يوجد ضرائب خاصة.. وإنما تسري عليهم الأحكام الضريبية المطبقة في المملكة.