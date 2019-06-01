انقلاب عسكري جديد - مقتل قائد الجيش برصاص حارسه الشخصي والكشف عن من قاد الانقلاب هذه هي خطة السعودية لجذب أثرياء العالم إليها .. و10 مليون مغترب كم منهم سيطلق نظام الكفيل ؟ فيديو كم تدفع حتى تحصل على الإقامة المميزة بالسعودية وماهي المميزات التي سوف تمنح لك وماهي شروطها ؟ وداعا للكفيل على عكس أغلب التوقعات - قطر على موعد مع انجاز تاريخي اليوم شيء تلبسه يوميا هو أقذر 3 مرات من مرحاضك تحرير مواطن سعودي مختطف بدولة أفريقية ومفاجأة وراء السبب .. فيديو السعودية تقدم خدمة غير مسبوقة للأجانب .. يبدأ من اليوم مشروع سعودي جديد في اليمن... والكشف عن التفاصيل خلال أيام الإطاحة بـ حكومة معين وعودة هادي والبرلمان ينعقد في عدن شرط أمريكي للحوار مع إيران .. تعرف عليه
تتحمل الساعات اليدوية كل ما نواجهه طوال اليوم من أوساخ، العطس والسعال، وغبار السيارات وغير ذلك الكثير. لكن من المهم تنظيف الساعة باستمرار وإن لم يكن بشكل يومي
على الرغم من أن معرفة الوقت هي الوظيفة الأساسية لارتداء ساعات اليد، فإن مهمة الساعات تتعدى كونها مجرد أداة لمعرفة الوقت، فالساعات قطعة إكسسوار رائعة تزيد أناقة على الزى، كما أنها وسيلة لإظهار شخصيتك من خلالها، فساعتك تخبر الآخرين بالكثير عنك. على الرغم أيضًا من اهتمام معظمنا بالنظام الشخصي، والحرص على تغيير ملاءات السرير يوميا، وتنظيف الأرضيات والأطباق، فإننا ننسى تنظيف الأشياء التي نستخدمها يوميا؛ من بينها ساعات اليد. غالبًا ما يتم تجاهل تنظيف فرش المكياج، على الرغم من حقيقة أن تراكم البكتيريا يمكن أن يسبب العديد من الأمراض الجلدية.
لذا، تعد ساعات اليد من ضمن تلك الأشياء التي ننسى تنظيفها باستمرار، خاصة أن القذارة لا تظهر عليها، على الرغم من أنها قد لا تكون مرئية، فقد تكون ساعتك قنبلة موقوتة من الأوساخ. أشارت نتائج دراسة حديثة، أجرتها إحدى الشركات المتخصصة فى الساعات والنظارات الشمسية، إلى أن الساعات اليدوية قد تكون أقذر بمقدار