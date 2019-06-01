انقلاب عسكري جديد - مقتل قائد الجيش برصاص حارسه الشخصي والكشف عن من قاد الانقلاب هذه هي خطة السعودية لجذب أثرياء العالم إليها .. و10 مليون مغترب كم منهم سيطلق نظام الكفيل ؟ فيديو كم تدفع حتى تحصل على الإقامة المميزة بالسعودية وماهي المميزات التي سوف تمنح لك وماهي شروطها ؟ وداعا للكفيل على عكس أغلب التوقعات - قطر على موعد مع انجاز تاريخي اليوم شيء تلبسه يوميا هو أقذر 3 مرات من مرحاضك تحرير مواطن سعودي مختطف بدولة أفريقية ومفاجأة وراء السبب .. فيديو السعودية تقدم خدمة غير مسبوقة للأجانب .. يبدأ من اليوم مشروع سعودي جديد في اليمن... والكشف عن التفاصيل خلال أيام الإطاحة بـ حكومة معين وعودة هادي والبرلمان ينعقد في عدن شرط أمريكي للحوار مع إيران .. تعرف عليه
أعلن مركز الإقامة المميزة في السعودية (حكومي)، الأحد، بدء استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة.
وحسب بيان صادر عن المركز، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، فإنه باستطاعة المعنيين التقديم إلكترونيا، ورفع جميع الوثائق المطلوبة والسداد الإلكتروني للمقابل المالي.
ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء السعودي، على نظام الإقامة المميزة، لإتاحة الفرصة لمن يرغب بالاستقرار أو الاستثمار في المملكة وفق المعايير التي حددها النظام.
ووفق النظام، لا تمنح الإقامة المميزة الجنسية للأجانب بخلاف العديد من الأنظمة المطبقة عالميا، لكنه يعطيهم الحق في تملك العقار والخروج والدخول للبلاد بدون إذن "كفيل سعودي".
ويمنح نظام الإقامة المميزة، الحاصل عليها، الإقامة مع أسرته وإصدار تأشيرات زيارة للأقارب وامتلاك العقارات ووسائل النقل.
كم يمنح الحق في العمل في منشآت القطاع الخاص، والتنقل بينها وحرية الخروج والعودة من المملكة، واستخدام الممرات المخصصة للسعوديين والدخول والخروج من المملكة ومزاولة التجارة.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قال في 2016 إن بلاده تتجه لمنح الأجانب إقامة دائمة شبيه بنظام "جرين كارد" الأمريكي، الذي يعطي المقيمين في الولايات المتحدة مميزات المواطن.