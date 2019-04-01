الإطاحة بـ حكومة معين وعودة هادي والبرلمان ينعقد في عدن

الأحد 23 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف سلطان البركاني، رئيس مجلس النواب اليمني، أن البرلمان سيستأنف عقد جلسات دورته النيابية في العاصمة المؤقتة عدن قريبا.

وفي مقابلة صحافية مع "الشرق الأوسط"، قال البركاني، إن البرلمان وفي دورته التشريعية القادمة سيبحث القضايا التي تسهم في إعادة بناء مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، بالإضافة إلى إيقاف التمدد الإيراني، وتجنيب الدولة الانشطار والتمزق.

وأوضح البركاني أن الحكومة الشرعية تعمل في ظروف صعبة، مشيرا إلى أن العمل جارٍ حاليا لإعادة النظر في أمور عدة، وذلك لاختيار أعضاء جدد في الحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك، مشدداً على أن اختيار الأعضاء سيعتمد الأكفاء، وذلك بعد عودة الرئيس عبدربه منصور هادي من رحلته العلاجية في أميركا.

ودعا رئيس مجلس النواب اليمني دول تحالف دعم الشرعية إلى توفير الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وتقديم مزيد من الدعم العسكري والإنساني والاقتصادي.

كما اتهم مارتن غريفثس، المبعوث الأممي إلى اليمن، بالمساهمة في حالة الجمود والانهيار الذي تشهده المفاوضات السياسية.

وأضاف رئيس مجلس النواب اليمني: "إن جماعة الحوثي لا ترغب في أن تكون جزءا من المجتمع اليمني، وتفضل أن تكون ذراعا لإيران للسيطرة على اليمن والإضرار بالجيران". وأكد في حديثه أن من يراهن على تغيير نهج الجماعة فهو رهان فاشل، ولن يرى إلا السراب، على حد تعبيره.