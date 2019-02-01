شرط أمريكي للحوار مع إيران .. تعرف عليه

الأحد 23 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، إيران بالتراجع عما وصفه بـ"التضليل" من قبل الحكومة الإيرانية، وأضاف في بيان، السبت، "يعرف قادة إيران أن الحقيقة شيء خطير. من المهم تصحيح السجل ".

ونفى بومبيو في بيانه، التقارير الإعلامية حول رسالة من الرئيس ترامب إلى إيران من خلال سلطنة عمان، قائلا "الرئيس ترامب لم يرسل أي رسالة تدعو إلى إجراء محادثات مع إيران".



وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في بيانه، "نحن على استعداد للمشاركة عندما يحين الوقت ".

وحدد الوزير "تخلي إيران عن العنف " كشرط للحوار مع الولايات المتحدة، وأوضح "عندما يقرر النظام الإيراني التخلي عن العنف وتلبية دبلوماسيتنا بالدبلوماسية، فإنه يعرف كيفية الوصول إلينا"، مشيرًا إلى بلاده مستمرة في حملتها من "العزلة الدبلوماسية والضغط الاقتصادي ضد النظام ".

كما رفض بومبيو تغريدة وزير الخارجية الإيراني يوم السبت، والتي أظهرت أن مسار طيران الطائرة الأمريكية بدون طيار والتي أسقطت الخميس، داخل المجال الجوي الإيراني، وتابع بومبيو "لقد أظهرت الولايات المتحدة دون أدنى شك أن إيران أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار في المجال الجوي الدولي. خريطة وزير الخارجية ظريف المرسومة يدويًا التي تشكك في هذه الحقيقة ليست ذات مصداقية. يمثل هذا الهجوم المرة الثانية التي تستهدف فيها إيران طائرة أمريكية بدون طيار في الأسابيع الأخيرة".