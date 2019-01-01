شرط أمريكي للحوار مع إيران .. تعرف عليه الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بإدراج الانتقالي في لائحة العقوبات الدولية إضراب بسجون الحوثي.. الميليشيا تقطع المياه وتمنع الطعام احباط محاولة انقلابية في هذه الدولة ومقتل مسؤو لين بارزين غريفيث يستأنف مباحثاته مع الأطراف اليمنية مسؤولة أممية تفضح ميلشيات الحوثي.. هكذا يتم توزيع المساعدات الحوثيون يفرجون عن مواطن أردني بعد احتجاز لأكثر من عام هنا تُصنع المتفجرات الحوثية لقتل الأبرياء في اليمن كوشنر يكشف عن أولى مراحل صفقة القرن قوات «الجيش» تستكمل تحرير مناطق إستراتيجية بـ«الضالع»
قررت الحكومة اليمنية مخاطبة مجلس الأمن الدولي بشأن إعاقة عملها من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي الذي يتبنى مشروع الانفصال بدعم إماراتي.
ونقلت صحيفة أخبار اليوم عن مصدر مطلع في مكتب الرئاسة إن الحكومة ستخاطب المجلس بشأن مطالبته لجنة العقوبات، إدراج المجلس الانتقالي ضمن معيقي التسوية السياسية والعمل على إضعاف الشرعية وعدم تمكينها من السيطرة على المحافظات المحررة ومنها العاصمة المؤقتة عدن وقيامه بإنشاء تشكيلات عسكرية خارج القانون وارتكاب انتهاكات إنسانية منها اختطافات وحالات تعذيب وحشية وقتل خارج القانون.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة أبلغت مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير/ عبدالله السعدي بالبدء بالإجراءات اللازمة بهذا الصدد.