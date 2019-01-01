الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بإدراج الانتقالي في لائحة العقوبات الدولية

الأحد 23 يونيو-حزيران 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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قررت الحكومة اليمنية مخاطبة مجلس الأمن الدولي بشأن إعاقة عملها من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي الذي يتبنى مشروع الانفصال بدعم إماراتي.

ونقلت صحيفة أخبار اليوم عن مصدر مطلع في مكتب الرئاسة إن الحكومة ستخاطب المجلس بشأن مطالبته لجنة العقوبات، إدراج المجلس الانتقالي ضمن معيقي التسوية السياسية والعمل على إضعاف الشرعية وعدم تمكينها من السيطرة على المحافظات المحررة ومنها العاصمة المؤقتة عدن وقيامه بإنشاء تشكيلات عسكرية خارج القانون وارتكاب انتهاكات إنسانية منها اختطافات وحالات تعذيب وحشية وقتل خارج القانون.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة أبلغت مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير/ عبدالله السعدي بالبدء بالإجراءات اللازمة بهذا الصدد.