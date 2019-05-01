إضراب بسجون الحوثي.. الميليشيا تقطع المياه وتمنع الطعام

الأحد 23 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 334

بدأ مختطفون في سجون ميليشيا الحوثي بالعاصمة اليمنية صنعاء، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، بعد قيام الميليشيا بقطع المياه، ومصادرة حصصهم الغذائية.

ونقلت مواقع إخبارية محلية عن مصادر أن المختطفين في "سجن الثورة" بصنعاء، بدأوا الإضراب عن الطعام، أو ما بات يعرف بمعركة الأمعاء الخاوية، بعد قيام إدارة السجن التابعة لميليشيا الحوثي بقطع المياه عن السجن، ومصادرة الحصص الغذائية المخصصة للسجناء.

طالبت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، السبت، مجلس الأمن والأمم المتحدة، بمعاقبة منتهكي حقوق المحتجزين، والجهات التي تقوم...



وطالب السجناء الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الإنسانية بزيارة السجن للاطلاع على الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل ميليشيا الحوثي، التي تواصل التضييق عليهم من خلال قطع المياه عن السجن بالكامل، إضافة إلى عدم توفر البيئة الصحية داخله.

إلى ذلك، رفضت إدارة السجن الإفراج عن العشرات من السجناء ممن سبق وتلقوا وعوداً بالإفراج عنهم في شهر رمضان الماضي.

ويقبع نحو 10 آلاف مختطف يمني، بينهم 12 صحافياً، في سجون الحوثي منذ أكثر من أربع سنوات، حيث يلاقون فيها معاناة شديدة تتنوع بين الضرب المبرح والتعذيب، ورفض الميليشيا نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج، ومنع الدواء والغذاء عنهم، وحرمان أسرهم من زيارتهم.

وتوفي نحو 150 مختطفاً في سجون الميليشيا الحوثية، منذ اجتياحها للعاصمة صنعاء والانقلاب على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014، بحسب تقارير حقوقية محلية ودولية.