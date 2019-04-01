الحوثيون يفرجون عن مواطن أردني بعد احتجاز لأكثر من عام

الأحد 23 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلن الأردن، عودة أحد مواطنيه، احتجزته جماعة مليشيات الحوثي في اليمن، العام الماضي.

جاء ذلك وفق ما أعلنته الخارجية الأردنية، في بيان اليوم، وقالت فيه: إن "المواطن الأردني كان محتجزاً من قبل جماعة الحوثي في اليمن منذ 12 فبراير 2018"، دون الإفصاح عن أسباب الاحتجاز.

وأوضحت أن "المواطن (لم تذكر اسمه) قد وصل إلى مطار الملكة علياء الدولي، بعد أن اكتملت إجراءات نقله من اليمن إلى الأردن".

ونقلت الخارجية عن متحدثها سفيان القضاة، قوله: إنه "بتنسيق بين الوزارة وأجهزة الدولة الأردنية فقد أثمرت هذه الجهود عن الإفراج عن المواطن وتأمين عودته إلى المملكة".

وأضاف القضاة: إنه "تم إصدار وثيقة سفر اضطرارية للمواطن ليتمكن من العودة، وقد وصل اليوم إلى المملكة وهو بصحة جيدة".

ومنذ مارس 2015، يقاتل تحالف عربي تقوده الرياض بمشاركة إماراتية، القوات الحكومية في مواجهة مليشيات الحوثيين، في حرب خلّفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ بالعالم، وفقاً لوصف سابق للأمم المتحدة.