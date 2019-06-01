قوات «الجيش» تستكمل تحرير مناطق إستراتيجية بـ«الضالع»

السبت 22 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- مأرب

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تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة اليوم السبت 22 يونيو 2019 م من التقدم والسيطرة على مواقع جديدة كانت تسيطر عليها مليشيات الحوثي شمال وغرب قعطبة بمحافظة الضالع.

وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش استكملت تحرير منطقة الدوير والتباب الحمر وعدد من المواقع، عقب هجوم واسع على مواقع مليشيات الحوثي، تكبدت خلالها الملبشيات خسائر كبيرة بشرية ومادية.

وأكد المصدر أن السيطرة على منطقة الدوير أهمية إستراتيجية للجيش كبوابة للتقدم إلى مناطق وقرى شليل وهجار ( شمال ) و سليم وغيرها من المناطق الواقعة ( غرب ) مديرية قعطبة.

وتواصل قوات الجيش الوطني ( 83 مدفعية - الرابع إحتياط ) والمقاومة في مريس تقدمها والسيطرة على مواقع مليشيات الحوثي شمال وغرب قعطبة بالتزامن مع تقدمات يحرزها أبطال الجيش والمقاومة في جبهتي قعطبة وحجر غرب.