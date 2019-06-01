«الفريق الأحمر»يوجه دعوة هامة لكافة أبناء محافظة «شبوة»بمختلف توجهاتهم

السبت 22 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دعا نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم السبت جميع أبناء محافظة شبوة بمختلف توجهاتهم للحفاظ على شبوة وتوحيد الجهود لمواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية واستكمال تحرير ما تبقى من أرض الوطن واستعادة الشرعية والمضي قدماً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي أجمع عليها كل أبناء اليمن ومن أهمها إقامة اليمن الاتحادي من ستة أقاليم وبما يكفل مشاركة واسعة لكل أبناء الوطن في السلطة والثروة وتحمل المسؤولية الوطنية.

وأكد نائب رئيس الجمهورية على أهمية تضافر جهود كل أبناء شبوة للحفاظ على الأمن والاستقرار وانخراط جميع الجهود في البناء والتنمية للنهوض بشبوة لتكون نموذج للمحافظات المحررة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه اليوم السبت، بمحافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، للاطمئنان على الأوضاع والأمن والاستقرار وعملية التنمية في المحافظة.