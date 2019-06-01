آخر الاخبار

«الفريق الأحمر»يوجه دعوة هامة لكافة أبناء محافظة «شبوة»بمختلف توجهاتهم محمد مرسي يهيمن وبقوة على أهم موقع جريدة رسمية في مصر وصوره تتصدر الكشف عن موعد استئناف المباحثات «اليمنية» المقبلة قرار جرئ لرئيس الإمارات هو الأول من نوعه في دول الخليج معارك «تعز» تشتد ضراوة وقائد عسكري يتحدث عن انجاز كبير وانتصار حقيقي المدرسة العالمية الحديثة تقيم حفلا طلابيا كبيرا بماليزيا طائرة عملاقة تتسلمها تركيا.. هذه مهمتها ماذا قال رياض محرز عن مستوى محمد صلاح في افتتاح أمم أفريقيا؟ تفاصيل مذهلة ..  نجل مرسي يكشف لحظات وداع أبيه ومراسم تشييعه .. ماذا حصل وماذا شاهدوا ؟ بيان تحذيري من الإمارات لشركات الطيران

سبأفون .. أصالة وتواصل

«الفريق الأحمر»يوجه دعوة هامة لكافة أبناء محافظة «شبوة»بمختلف توجهاتهم

السبت 22 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 1456

دعا نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم السبت جميع أبناء محافظة شبوة بمختلف توجهاتهم للحفاظ على شبوة وتوحيد الجهود لمواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية الإيرانية واستكمال تحرير ما تبقى من أرض الوطن واستعادة الشرعية والمضي قدماً لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي أجمع عليها كل أبناء اليمن ومن أهمها إقامة اليمن الاتحادي من ستة أقاليم وبما يكفل مشاركة واسعة لكل أبناء الوطن في السلطة والثروة وتحمل المسؤولية الوطنية.

 

وأكد نائب رئيس الجمهورية على أهمية تضافر جهود كل أبناء شبوة للحفاظ على الأمن والاستقرار وانخراط جميع الجهود في البناء والتنمية للنهوض بشبوة لتكون نموذج للمحافظات المحررة.

 

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه اليوم السبت، بمحافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، للاطمئنان على الأوضاع والأمن والاستقرار وعملية التنمية في المحافظة.

 

 
إقراء أيضاً
الكشف عن موعد استئناف المباحثات «اليمنية» المقبلة
معارك «تعز» تشتد ضراوة وقائد عسكري يتحدث عن انجاز كبير وانتصار حقيقي
غارة جوية تقتل قيادي حوثي بارز مع 8 من مرافقيه
مضمون رسالة مهمة وصلت الرئيس هادي اليوم
انقلاب على الشرعية ومؤامرة جديدة - موقف جنوبي وطني يزعج الامارات ويطالب بمحاكمة
مقتل القيادي الحوثي «ابو علي» وخبير متفجرات
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس