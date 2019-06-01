محمد مرسي يهيمن وبقوة على أهم موقع جريدة رسمية في مصر وصوره تتصدر

السبت 22 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 مساءً / مارب برس - مارب

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قام قراصنة أتراك باختراق موقع جريدة “الأهرام” المحسوبة على النظام المصري، ونشروا صور الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي توفي يوم الإثنين، خلال جلسة محاكمته في القاهرة.

وظهرت في الصور التي تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الرئيس مرسي والآية القرآنية “ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون”.

ووصف القراصنة، الذين لقبوا أنفسهم بالمحاربين، الرئيس المصري الراحل بـ”الشهيد”.

وكان التلفزيون الرسمي المصري أعلن، الإثنين، وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة في القاهرة، إثر “نوبة إغماء”. إلا أن تقريرا لصحيفة “الإندبندنت” كشف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس المصري السابق “قُتل” بعدما تركته قوات الأمن ملقى على أرضية القفص الزجاجي الذي وضع فيه مع بقية السجناء ولمدة 20 دقيقة رغم طلب النجدة من بقية المعتقلين في القفص.

ووري أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر الثرى في الخامسة من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بعد أقل من 24 ساعة على وفاته، حسبما كشف محاميه عبد المنعم عبد المقصود.