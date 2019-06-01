طائرة عملاقة تتسلمها تركيا.. هذه مهمتها

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تسلمت تركيا طائرة عملاقة من طراز "إي 400 أم" المعروفة بـ"القلعة الطائرة"، المصنوعة في إسبانيا في إطار مشروع مشترك، مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا إسبانيا.
ومن المقرر أن يتم استخدام الطائرة العملاقة، لمهام النقل لدى سلاح الجو التركي.
ومع وصول الطائرة إلى تركيا فقد بلغ عدد الطائرات من الطراز نفسه ثمانية، حيث توجد الطائرة بمقر قيادة النقل الجوي الثانية في ولاية قيصري وسط البلاد.
وتشارك تركيا في مشروع إنتاج طائرات "إي 400 أم" مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكا إسبانيا.
ومن المنتظر أن يصل إجمالي عدد الطائرات من طراز "إي 400 أم" التي ستتسلمها تركيا إلى 10 طائرات لغاية 2022.
ومن المنتظر أن تقدم تركيا خدمات عبر الطائرات المذكورة التي تملكها إلى البلدان الأخرى.