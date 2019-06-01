ماذا قال رياض محرز عن مستوى محمد صلاح في افتتاح أمم أفريقيا؟

السبت 22 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- وكالات

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رفض نجم المنتخب الجزائري رياض محرز، التعليق علي مستوي محمد صلاح مع منتخب مصر أمام زيمبابوي في افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، التي انتهت لصالح "الفراعنة" 1/ صفر.

وبرر محرز رفضه بأن تركيزه ينصب على منتخب الجزائر فقط في البطولة، قائلاً إن المباراة أمام كينيا غدًا الأحد، في كأس الأمم الأفريقية "لن تكون سهلة، خاصة وأن المنتخب لم يسبق له اللعب أمام هذا المنافس".

وأضاف محرز في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنهم كلاعبين شاهدوا تسجيلات لعدد من مبارياتهم للتعرف عليهم عن قرب، موضحًا أن منتخب الجزائر سيركز علي كل اللاعبين في كينيا وليس لاعب واحد في الفريق.

وشدد مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي على أن قيادته للمنتخب تضع عليه مسئولية كبيرة جدًا وتجعله مطالبًا بمضاعفة جهده عن باقي زملائه ويتمنى أن يكون على قدر تلك المسئولية الكبيرة.

وكان قائد المنتخب الجزائري رفض المقارنة بينه وبين محمد صلاح نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، حول أيهما أفضل لاعب عربي خلال الفترة الحالية.

وقال محرز في تصريحات تليفزيونية حول انزعاجه من هذه المقارنة: "الحقيقة أنا لم أكن أعرف محمد صلاح جيدا قبل قدومه إلى الدوري الإنجليزي، غير أن الموسمين اللذين لعب خلالهما في إنجلترا كانا استثنائيين وهو يستحق ما وصل إليه".

وتابع: "بالنسبة للمقارنات بيني وبينه أنا لا أتابع كثير ما يدور على الإنترنت فهناك لاعبون عرب ممتازون في أندية ودائمًا ما تضعهم الجماهير في مقارنات مع غيرهم".

واستدرك: "الآن نحن متواجدين في المنتخبات الوطنية وسنرى من سيساعد فريقه أكثر في الوصول لأبعد ما يكون خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية".

ويلعب محرز في صفوف المنتخب الجزائري الذي يخوض نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي انطلقت في مصر أمس ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بجانبها كلاً من كينيا، تنزانيا، السنغال.