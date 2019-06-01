الفنانة اليمنية بلقيس تقاضي إعلامية خليجية شهيرة

السبت 22 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 361

أعلنت الإعلامية الكويتية "فجر السعيد" على الهواء، امس، أن النيابة استدعتها للتحقيق في دعوى قضائية رفعتها ضدها المغنية اليمنية "بلقيس أحمد".

وأكدت "فجر" في برنامجها "هنا الكويت" أنها ستمثل أمام النيابة دون الكشف عن أية تفاصيل، سوى أنها عادت وسخرت من "بلقيس" وظهرت كأنها نسيت اسمها وطلبت مساعدة فريق العمل لتذكره، فساعدها زميلها في الاستوديو الذي قال "بلقيس أحمد" اليمنية.

ونشرت الإعلامية الكويتية مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، وعلقت عليه قائلة: "المطربة اللي صارت حسب كلامها إماراتية.. بلقيس رافعة علي قضية في بلدي الكويت".

وتابعت: "طيب ممكن بلقيس بنت المطرب اليمني أحمد فتحي والمطرب السعودي ماجد المهندس والمطربة البحرينية أصالة.... يتجمعون مع بعض ويغنون خليجنا واحد عشان يعيشون معانا الجو الخليجي وإلا ما يصير".

المطربه اللي صارت حسب كلامها إماراتيه بلقيس رافعه علي قضيه في بلدي الكويت ... امممممم طيب ممكن بلقيس بنت المطرب اليمني احمد فتحي ووالمطرب السعودي ماجد المهندس والمطربه البحرينيه اصاله .... يتجمعون مع بعض ويغنون خليجنا واحد عشان يعيشون معانا الجو الخليجي والا مايصير 🙈

وكانت الأزمة بين "بلقيس" و"فجر السعيد" قد بدأت عندما هاجمت الأخيرة والد "بلقيس" الفنان "أحمد فتحي" لأنه اعتبر بأنه ملك العود وليس "عبادي الجوهر"، فردّت عليه "فجر": "استرح، وانشغل بعودك. أنت بارع وتجيد العزف وابنتك تجيد الغناء، وهي أصبحت إماراتية، وإن شاء الله تصبح مثلها، ولكنكما معاً لا تساويان رنة من عود الجوهر"، كما دعته إلى التزام حدوده.

"بلقيس" ردت على "فجر" خلال حفل مشترك لها مع والدها على المسرح الوطني في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت، قائلة: "لا عاش ولا كان اللي يغلط عليك"، وقبلت يد والدها على المسرح.