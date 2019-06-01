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غارة جوية تقتل قيادي حوثي بارز مع 8 من مرافقيه

السبت 22 يونيو-حزيران 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات
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لقي قيادي ميداني بارز في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران مصرعه مع عددا من مرافقيه، في غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية غربي محافظة صعدة (شمالي البلاد).

واستهدفت الغارة تجمعا لمليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة رازح، غربي المحافظة.

وأسفرت الغارة عن مصرع القيادي في المليشيا المدعو عبدالله صالح ساري، مع ثمانية من مرافقيه.

 

         

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