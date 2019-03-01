انقلاب على الشرعية ومؤامرة جديدة - موقف جنوبي وطني يزعج الامارات ويطالب بمحاكمة قادة التمرد

السبت 22 يونيو-حزيران 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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ادان الائتلاف الوطني الجنوبي (مؤيد للشرعية) بشدة ما تشهده الساحة الجنوبية من ما وصفها ، محاولات انقلابية على الشرعية في محافظتي شبوة وسقطرى بالإضافة إلى التصعيد المستمر في العاصمة المؤقتة عدن والذي أدى إلى سقوط ضحايا وتسبب في إقلاق السكينة العامة وتعطيل بعض المصالح الحيوية وإلحاق الضرر بها.

واعتبر الائتلاف في بيان (اطلع عليه مأرب برس) أن أي محاولة لحرف مسار المعركة الرئيسية لاستكمال اسقاط الانقلاب الحوثي تعتبر تمرداً مسلحاً على سلطات الدولة ومؤامرة جديدة تخدم العدو بالدرجة الأولى وتهدف إلى تقويض الشرعية ونسف جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وجدد الائتلاف الذي يعد اكبر تكتل جنوبي مؤيد للشرعية وضد مشاريع الانفصال، تأكيده على موقفه الداعم للسلطات المحلية باتخاذ كل ما من شأنه ردع هؤلاء المتمردين وداعميهم (في اشارة لدولة الامارات ).

ودعا الائتلاف ، كل أبناء الجنوب وكافة المكونات - الحراك والمقاومة الجنوبية والقوى والأحزاب السياسية- إلى الاصطفاف جنباً إلى جنب مع الجيش الوطني وقوى الأمن والشرطة، ومساندة السلطات المحلية وإدانة هذه الأعمال المليشاوية والوقوف بحزم في وجه كل من تسول له نفسه تمزيق النسيج الأهلي والعبث بأمن الوطن وتعطيل مصالح المواطنين.

وطالب بإدراج عصابات التمرد وقيادات ومجاميع الفوضى ضمن المعرقلين و تطبيق العقوبات الأممية عليهم، ورفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المحلية والدولية بكل من يمارس العنف ويرفع السلاح في وجه الدولة والشعب ومن يدعم ويساند ذلك داخلياً وخارجياً.

كما أشاد الائتلاف بالموقف الوطني لكافة الأحرار داعيا إلى عدم الاستجابة للدعوات التي تهدف إلى تفجير اقتتال أهلي جنوبي لن يخدم قضية الجنوب، بل يؤسس لحرب أهلية تعيد دورات الصراع الدامية والمؤلمة التي لم يتعافى وطننا من آثارها الكارثية حتى اليوم.