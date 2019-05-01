مقتل القيادي الحوثي «ابو علي» وخبير متفجرات

السبت 22 يونيو-حزيران 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية بينهم 3 من القيادات، الجمعة ، في مواجهات مع الجيش الوطني شرقي تعز (جنوب غرب اليمن).

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن ركن التوجيه المعنوي للواء 170 دفاع جوي العقيد منصور حزام قوله « إن المواجهات أدت إلى مقتل قائد المليشيا في جبهة الأمن المركزي المدعو "أبو علي" ومقتل خبير المتفجرات أحمد الضلعي قبالة ورشة طربوش بالإضافة إلى مقتل 3 آخرين وأصيب العشرات بالقرب من معسكر الأمن المركزي خلال المواجهات».

وأضاف «إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمع للمليشيات واحرقت طقم عسكري ومقتل جميع من كانوا على متنه واستعادة كمية من الأسلحة الرشاشة والألغام والعبوات الناسفة بعد مصرع خبير المتفجرات».