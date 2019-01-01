بيان مهم من الحكومة اليمنية وقرار يستهدف 3 دول بينها الامارات

السبت 22 يونيو-حزيران 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اقرت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية السبت، بوقف استيراد النفط من موانئ عربية لتنظيم عملية الاستيراد الى اليمن.

وقال بيان اطلع عليه مأرب برس، إن اللجنة أصدرت تعميما بشأن الموانئ غير المقبول الشحن منها، وأنه “تقرر إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية، لأي ناقلة تم شحنها من موانئ سلطنة عمان والعراق، إضافة إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة”.

ولفت البيان إلى أن ذلك جاء بناء على الإجراءات والضوابط والشروط التي نصت عليها الآلية التنفيذية لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية، ولتحسين نتائج تطبيق الآلية، وللحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن.

ولم يتطرق البيان إلى الأسباب التي استدعت هذا القرار بمنع استقبال الوقود القادم من هذه الموانئ.

واللجنة الاقتصادية، هي الجهة الحكومية التي تقوم بقبول أو منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد، بما فيها المناطق الخاضعة لمليشيات الحوثيين التي تستقبل أغلبية الوقود المستورد من الخارج.