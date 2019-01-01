ترمب يعين وزير جديد للدفاع

السبت 22 يونيو-حزيران 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أعلن البيت الأبيض، اليوم، أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عيّن مارك إسبر وزيراً للدفاع، وهو منصب كان الضابط السابق يتولاه بالوكالة منذ الثلاثاء.

ويأتي تثبيت إسبر على رأس البنتاغون بعيد ساعات من إعلان ترمب أنّه أمر بشنّ ضربة عسكرية على إيران ثم ألغاها قبل دقائق من تنفيذها.

و خدم إسبر في الجيش قبل أن يعمل في مجموعة رايثيون للصناعات الدفاعية، وكان يشغل منصب وزير سلاح البرّ حين عيّنه ترمب الثلاثاء وزيراً للدفاع بالوكالة خلفاً لباتريك شاناهان الذي حلّ محلّ الوزير جيم ماتيس إثر استقالة الأخير في ديسمبر (كانون الأول).