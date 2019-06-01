التحالف يتحدث عن تنفيذ عمليات نوعية ضد «الحوثيين»ويوجه تحذيراً للمواطنين

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أعلن التحالف العربي، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليات وصفتها بالنوعية ضد أهداف لمليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة غربي اليمن.
ونقل موقع "سبتمبر نت " عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي قوله:نفذت عمليات استهداف لأهداف عسكرية مشروعة تابعة لميليشيات الحوثي شمال الحديدة، تشمل قوارب مفخخة مجهزة لأعمال إرهابية وتهديد الملاحة".
وأضاف "ميليشيات الحوثي تتخذ من مواقع مدنية وردت في اتفاق إعادة الانتشار منطلقا لعملياتها".
وطالب التحالف "من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة شمال الحديدة"، مشيراً إلى "أن عمليات الاستهداف تتم وفق القانون الدولي وقواعده العرفية".
وأكد التحالف "استمراره في تحييد قدرات ميليشيات الحوثي العدائية والإرهابية".