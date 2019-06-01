أمريكا اطلعت عليها... تحالف دعم الشرعية يكشف مفاجأة بشأن الأسلحة الإيرانية

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كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ،اليوم الجمعة عن مفاجأة بشأن إيران، وأطلع الولايات المتحدة الأمريكية عليها.
وقال قائد القوات المشتركة، الفريق فهد بن تركي بن عبد العزيز، إنه تم إطلاع المبعوث الأمريكي للملف الإيراني على أسلحة ومعدات وفرها نظام إيران للحوثيين، حسب "العربية.نت".
وأكد الفريق أن إيران وفرت هذه الأسلحة لجماعة "الحوثيين" من أجل استهداف السعودية.
المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، بريان هوك، قال إن "حملة ممارسة أقصى قدر من الضغوط على طهران تؤتي ثمارها، وإيران تشعر بوطأتها".
وتابع هوك أن "العقوبات أتاحت لنا حرمان النظام من استخدام الحرس الثوري لإيرادات بعشرات المليارات من الدولارات لشن هجمات مباشرة أو غير مباشرة".
وأشار المبعوث الأمريكي إلى أنه "لابد من التصدي لمساعي إيران لاستخدام وكلاء لمهاجمة السعودية وزعزعة استقرار المنطقة".
وأوضح هوك أنه إذا لم "ننجح في التصدي لإيران في اليمن فسيزيد من مخاطر اندلاع صراع إقليمي في الشرق الأوسط"، مضيفا أنه "من المهم ألا تحصل إيران على موطئ قدم في اليمن لتهديد باب المندب"، مضيفاً: "من المهم أن نبذل ما في وسعنا لنزع فتيل التوتر مع إيران، ونعيد أساليب الردع للمنطقة".
هوك شدد على أن "إيران مسؤولة عن زيادة التوتر في المنطقة، وتواصل رفض أي مبادرات دبلوماسية لنزع فتيل التوتر"، منوها بأن مساعي واشنطن الدبلوماسية "لا تمنح إيران حق الرد بالقوة العسكرية، وعلى إيران أن ترد على دبلوماسيتنا بالدبلوماسية".
وأضاف هوك أنه اجتمع مع مستشار الأمن الوطني السعودي لبحث التهديد الإيراني، وأن السعوديين ساعدوا في ضمان توفير إمدادات جيدة ومستقرة في سوق النفط.