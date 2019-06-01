هكذا تعامل التحالف مع طائرتين مسيرتين أطلقتهما المليشيات من «صنعاء»

السبت 22 يونيو-حزيران 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الجمعة، أن قوات التحالف الجوية تمكنت من اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأوضح المالكي أن ميليشيات الحوثي أطلقت الطائرتين مساء الجمعة، لافتا إلى أنه تم تدمير الأولى عند الساعة 9:28 مساء، في حين دمرت الثانية عند الساعة 9:56 مساء.

وبيّن أنه تم رصد إطلاق الطائرتين بدون طيار من محافظة صنعاء، وتم اعتراضهما وتدميرهما في الأجواء اليمنية.

وفي سياق متصل.. قال قائد القوات المشتركة بتحالف دعم الشرعية الأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، إنه تم إطلاع المبعوث الأميركي للملف الإيراني، على بعض الأسلحة والمعدات التي وفرها النظام الإيراني للميليشيات الحوثية لاستهداف السعودية.

وفجر الجمعة.. أعلن التحالف لدعم الشرعية في اليمن، عن استهدافات نوعية لأهداف عسكرية مشروعة تتبع للميليشيا الحوثية شمال الحديدة.