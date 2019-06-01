مليشيا «الإنفصال» تفشل في تنفذ عملية غادرة وجبانه إستهدفت قائد عسكري بارز في قوات «الشرعية»برتبة لواء

الجمعة 21 يونيو-حزيران 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نجا قائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل حنش العولقي من محاولة اغتيال، صباح اليوم الجمعة 21 يونيو2019 م ، أثناء زيارته لأحد المواقع العسكرية، بمحافظة شبوة (جنوبي البلاد).

ونقلت قناة "يمن شباب"عن مصدر مقرب من العميد العولقي إن أثناء زيارته لاحد المواقع العسكرية التابعة للواء في منطقة العبيلات تفاجئ بإطلاق النار عليه من قبل مجموعة مسلحة تابعة لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، المدعوم من الإمارات.

وأضاف، انه حراسة العميد العولقي، اشتبكت مع المهاجمين، إلى أن تدخلت وساطة قبلية، وأنهت الاشتباكات.

وأعتبر المصدر، أن الحادثة جاءت بعد حملة تحريض ممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي شنها نشطا الانتقالي المدعوم من الإمارات، وآخرين من ميليشيا الحوثي ضد "العميد العولقي" بسبب مواقفه الوطنية، ودوره في المعارك ضد الحوثيين.

وشهدت محافظة شبوة توترا امنيا، خلال الثلاث الأيام الماضية، بعد انتشار قوات عسكرية تابعة للإمارات وسط مدينة عتق عاصمة محافظة "شبوة"، قبل أن تتدخل وساطة قبلية وتنهي حالة التوتر، وانسحاب قوات النخبة الشبوانية من المدينة إلى مواقعها السابقة.