إحصائية بزوار معالم ”مأرب“ خلال أجازة العيد ومكتب السياحة يعلن عن خطط تطويرية

الجمعة 21 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قدر مكتب السياحة بمحافظة مأرب (شرقي اليمن) عدد الزوار للمعالم التاريخية والمواقع الاثرية خلال اجازة عيد الفطر بأكثر من 200 الف زائر.

ونقلت ”سبأ“ عن نائب مدير المكتب ياسر الأغبري قوله ان الزوار قضوا اجازتهم العيدية متنقلين بين حاجز سد مأرب التاريخي والسد التحويلي ومأرب القديمة ومعبدي برآن وأوام والاستمتاع بالسياحة الصحراوية في منطقة رملة الجرداء، كمتنفسات طبيعية مفتوحة في ظل غياب الحدائق والمتنفسات الترفيهية.

ولفت الى ان التنوع السياحي والارث الحضاري والتاريخي الذي تزخر به المحافظة وحالة الامن والاستقرار فيها عوامل هامة ساهمت في ارتفاع معدل الاقبال اليومي والموسمي.

وأشار الاغبري الى ان مكتب السياحة لديه العديد من الخطط والبرامج لتطوير القطاع السياحي وتنظيمه والارتقاء بالخدمات السياحية وتنشيط السياحة الداخلية.