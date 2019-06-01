إحصائية بزوار معالم ”مأرب“ خلال أجازة العيد ومكتب السياحة يعلن عن خطط تطويرية نجل مرسي يعلن: هؤلاء هم قتلة أبي.. لا تنسوهم الأمم المتحدة تتجاهل ”التحالف“ و”الشرعية“ وتبرم اتفاقا مع مليشيا الحوثي الانقلابية.. تفاصيل الاتفاق لماذا يخشى السيسي من دعوات التحقيق في وفاة مرسي؟ بماذا ردت السعودية على تفجيرات جدة والتحذيرات الامريكية لمواطنيها مشاجرة عنيفة لشابات خليجيات في مقهي لهذا السبب لماذا تطالب أمريكا بعقد جلسة مغلقة في مجلس الامن بخصوص إيران التحالف يقدم أدلة قاطعة لواشنطن عن أسلحة إيرانية قدمت دعما للحوثيين التحالف العربي يدفع تعويضات مالية لدفعة من المتضررين من الغارات الجوية في محافظتين إحداهن واقعة تحت سيطرة الحوثيين برلماني يمني وقيادي إصلاحي رفيع يدعو لانتفاضة والاصطفاف لمواجهة الامارات
قدر مكتب السياحة بمحافظة مأرب (شرقي اليمن) عدد الزوار للمعالم التاريخية والمواقع الاثرية خلال اجازة عيد الفطر بأكثر من 200 الف زائر.
ونقلت ”سبأ“ عن نائب مدير المكتب ياسر الأغبري قوله ان الزوار قضوا اجازتهم العيدية متنقلين بين حاجز سد مأرب التاريخي والسد التحويلي ومأرب القديمة ومعبدي برآن وأوام والاستمتاع بالسياحة الصحراوية في منطقة رملة الجرداء، كمتنفسات طبيعية مفتوحة في ظل غياب الحدائق والمتنفسات الترفيهية.
ولفت الى ان التنوع السياحي والارث الحضاري والتاريخي الذي تزخر به المحافظة وحالة الامن والاستقرار فيها عوامل هامة ساهمت في ارتفاع معدل الاقبال اليومي والموسمي.
وأشار الاغبري الى ان مكتب السياحة لديه العديد من الخطط والبرامج لتطوير القطاع السياحي وتنظيمه والارتقاء بالخدمات السياحية وتنشيط السياحة الداخلية.