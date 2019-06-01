”الارياني“ يتقدم بطلب هام للولايات المتحدة الأمريكية

الجمعة 21 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تقدم وزير الإعلام معمر الإرياني، الجمعة 21 يونيو/حزيران، طلبا باسم الحكومة الشرعية للولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية.

وخلال لقاءه مع مساعد وكيل وزارة الخارجية الامريكية لشئون الشرق الأدنى تيم لاندركنيج ومساعد الوكيل لشئون الإعلام والدبلوماسية العامة كريس باك مير استعرض الارياني مستجدات الاوضاع في اليمن.

وأكد ”الارياني“ أن الحكومة تمنح الفرصة تلو الأخرى من أجل الدفع بعملية السلام لكن الميليشيات الانقلابية تتعامل مع هذه الجهود بطريقة سلبية وتحاول استغلال فرص السلام لتقوية موقفها العسكري على الأرض والاستمرار في ممارساتها الإرهابية بحق أبناء اليمن.

وتطرق وزير الإعلام إلى الأوضاع الانسانية المأساوية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلاب والتي وصلت الى حد المجاعة في كثير من المناطق حسب توصيف المنظمات الدولية، والصعوبات التي تواجه منظمات الاغاثة في توصيل المساعدات الغذائية الى المحتاجين في تلك المناطق.

وعبر عن أسف الحكومة عدم تمكن برنامج الغذاء العالمي من مواصلة عمله في صنعاء بسبب تعنت الميليشيات الانقلابية وإصرارها على تحويل المساعدات لخدمة مجهودها الحربي، بحسب وكالة ”سبأ“.

ولفت الى جهود الحكومة في تطبيع الحياة في المناطق المحررة وتقديم الخدمات ودفع الرواتب وبما يعمل على تحسين الاوضاع الانسانية لأبناء اليمن الذي انهكته الحرب وممارسات الميليشيات الانقلابية الإرهابية المدعومة من ايران.

وعبر الوزير الارياني عن تقدير اليمن حكومة وشعباً للدور الذي تقوم به الولايات المتحدة الامريكية ودعمها المستمر للشرعية الدستورية وتنفيذ القرارات الدولية والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار بلادنا.

من جانبهما اكد ليندنكج و باكيمير على موقف بلادهما الثابت والدائم تجاه القضية اليمنية ودعمها للشرعية الدستورية في اليمن ، ودعم جهود استعادة الدولة وانهاء الانقلاب والحفاظ على أمن ووحدة اليمن .. وأعربا عن استمرار جهود الولايات المتحدة الامريكية الداعمة لتحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن.