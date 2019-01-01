نجل مرسي يعلن: هؤلاء هم قتلة أبي.. لا تنسوهم

الجمعة 21 يونيو-حزيران 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب

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عدد نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، أسماء عدد من المسؤولين الأمنيين والقضاة، الذين اتهمهم بـ"قتل والده" داخل سجنه، بعد اعتقال دام 6 أعوام منذ الانقلاب العسكري عام 2013.

وقال عبد الله نجل مرسي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لاتنسوا أن وزير الداخلية وتحديدا محمود توفيق ومجدي عبدالغفار، والأمن الوطني والمخابرات العامة والقضاء المصري وتحديدا شيرين فهمي وشعبان الشامي وأحمد صبري، والنائب، شركاء قائد الانقلاب الخائن ومدير مخابراته في قتل الرئيس الشهيد مرسي".

وختم تغريدته بالقول: عند الله نلتقي وعند الله تجتمع الخصوم".