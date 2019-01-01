إحصائية بزوار معالم ”مأرب“ خلال أجازة العيد ومكتب السياحة يعلن عن خطط تطويرية نجل مرسي يعلن: هؤلاء هم قتلة أبي.. لا تنسوهم الأمم المتحدة تتجاهل ”التحالف“ و”الشرعية“ وتبرم اتفاقا مع مليشيا الحوثي الانقلابية.. تفاصيل الاتفاق لماذا يخشى السيسي من دعوات التحقيق في وفاة مرسي؟ بماذا ردت السعودية على تفجيرات جدة والتحذيرات الامريكية لمواطنيها مشاجرة عنيفة لشابات خليجيات في مقهي لهذا السبب لماذا تطالب أمريكا بعقد جلسة مغلقة في مجلس الامن بخصوص إيران التحالف يقدم أدلة قاطعة لواشنطن عن أسلحة إيرانية قدمت دعما للحوثيين التحالف العربي يدفع تعويضات مالية لدفعة من المتضررين من الغارات الجوية في محافظتين إحداهن واقعة تحت سيطرة الحوثيين برلماني يمني وقيادي إصلاحي رفيع يدعو لانتفاضة والاصطفاف لمواجهة الامارات
عدد نجل الرئيس الراحل محمد مرسي، أسماء عدد من المسؤولين الأمنيين والقضاة، الذين اتهمهم بـ"قتل والده" داخل سجنه، بعد اعتقال دام 6 أعوام منذ الانقلاب العسكري عام 2013.
وقال عبد الله نجل مرسي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "لاتنسوا أن وزير الداخلية وتحديدا محمود توفيق ومجدي عبدالغفار، والأمن الوطني والمخابرات العامة والقضاء المصري وتحديدا شيرين فهمي وشعبان الشامي وأحمد صبري، والنائب، شركاء قائد الانقلاب الخائن ومدير مخابراته في قتل الرئيس الشهيد مرسي".
وختم تغريدته بالقول: عند الله نلتقي وعند الله تجتمع الخصوم".